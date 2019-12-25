Мнение: Канадские нефтяные сепаратисты, европейская доля Газпрома и победа российского СПГ

1. Главными «сепаратистами» в англоязычной Канаде традиционно принято считать жителей франкоязычного Квебе́ка. Однако, более серьёзная угроза канадскому единству назревает в двух других провинциях – Альберте и Саскачеване, где добывают основную часть (более 9/10) всей канадской нефти. 33% и 27% жителей этих регионов положительно относятся к идее отделения (в Квебеке – 26%). Почему канадские нефтяные сепаратисты так злы на правительство страны, объясняет политолог-экономист Иван Данилов:

https://ria.ru/20191220/1562605637.html

У сепаратистского движения в Канаде есть очень чёткая идентичность, и эта идентичность не этническая, а культурно-идеологическая. В стране, которой руководит премьер-министр, известный своей любовью к различным меньшинствам, политике открытых дверей в смысле миграции и готовностью любыми способами душить традиционные ценности вместе с традиционными секторами канадской экономики (такими как добыча нефти, газа и золота), любителям канадского варианта «ковбойской свободы» живется крайне неуютно. Более того: им обидно, что на налоги с их нефти живут мигранты и те самые жители богатых прибрежных городов, которые, с одной стороны, голосуют за Трюдо, а с другой — при каждой возможности унижают жителей нефтяных регионов. Последних канадские СМИ часто изображают расистами и дикарями, которые только и занимаются тем, что убивают природу и усиливают климатический кризис на планете. Согласно тому же опросу Ipsos, 59% респондентов согласны с утверждением «Канада сейчас разобщена сильнее, чем когда-либо». <…>

Журналист побывал на собрании сторонников отделения от Канады и почувствовал специфическую атмосферу той аудитории, которая приходит на выступления лидера сепаратистов Питера Даунинга:

«На бейсболках, выставленных на продажу, были нанесены такие лозунги, как «Сделай Альберту снова великой», «Запад хочет» (в смысле «западные провинции Канады хотят отделиться». — Прим. авт.) и «Wexit» (комбинация слов West и exit, по аналогии с Brexit. — Прим. авт.). На сцене, стоя перед перевернутым канадским флагом, висящим между хоккейными клюшками, Питер Даунинг рассказывал об обидах, которые привлекли к нему аудиторию: отмена планов строительства нефтепроводов, субсидии, выплачиваемые остальной части Канады, и снобизм в отношении Альберты со стороны центральных канадских провинций. Премьер-министр страны Джастин Трюдо получит то, что он заслуживает, пообещал мистер Даунинг. Кто-то в задних рядах пробормотал (далее мы не цитируем, ибо призывы к нехорошему)». <…>

Кандидатов на должность эпицентра вселенского зла и источника всех проблем традиционно два: это Дональд Трамп и Россия. Не зря на бейсболках сепаратистов лозунг «Сделаем Альберту великой снова». <…>

Обвинения в адрес Трампа, России или «диких расистов-нефтяников» никак не решат проблемы сепаратизма, но рассчитывать на рациональный подход со стороны правительства Трюдо сейчас не приходится.

2. Несмотря на многочисленные палки в колёса со стороны США и американских сателлитов, доля российских экспортёров газа (Газпрома и Новатэка) на рынке ЕС не только не упала, но и рекордно выросла:

https://genby.livejournal.com/808546.html

Никаких потерь доли рынка нет. Мало того, во втором квартале 2019 года доля российского газа стала рекордной за все времена в европейском импорте. 49,75% от всего импорта. Доля США составила всего 3%. <…>

Также в таблице можно увидеть, кого вытесняют с Европейского рынка. Основные страдальцы Норвегия и Африка. Норвегия потеряла 12% европейского рынка с 2014 года. Это к вопросу, кто кого вытесняет.

3. Нас продолжают пугать тем, что российский трубопроводный газ будет вытеснен с рынка Европы американским сжиженным природным газом (СПГ). Однако наш экспорт СПГ в Европу на данный момент быстро растёт и в полтора раза превышает американский:

https://lenta.ru/news/2019/12/23/win/

За последние два-три года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу и отняла у США преимущество. Об этом рассказал глава Минэнерго России Александр Новак… <…>

В Вашингтоне утверждают, что намерены избавить Европу от газовой зависимости от России. Козырем в этом вопросе должен был стать СПГ, но темпы роста поставок американского газа оказались значительно ниже, чем у российских конкурентов.

Новак напомнил, что несколько лет назад Россия вообще не поставляла СПГ в Европу, но теперь речь идет о поставках 12-13 миллионов тонн. Американцы за два года нарастили поставки в два раза, но в абсолютных цифрах это означает повышение с четырёх до девяти миллионов тонн.

Иван Данилов, кстати, считает перепроизводство СПГ в мире (не только поставки из США) единственным более менее серьёзным риском для Газпрома, по сравнению с которым ни новые соглашения с Украиной по транзиту, ни выплата 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража не являются проблемами:

https://t.me/crimsondigest/1082

В любом случае, даже если из-за СПГ мировые цены на газ упадут, Россия останется крупнейшим экспортёром обычного газа и одним из самых крупных поставщиков сжиженного. Это значит, что у нас будут наилучшие позиции на переговорах о «газовом ОПЕК» – международном картеле производителей, который, скорее всего, будет создан для совместного регулирования и поддержки комфортных цен.

По недавним соглашениям о транзите газа рекомендую также ознакомиться с комментарием «Орды Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/3009

Как и ожидалось, никакого «слива» и никакой катастрофы не произошло. Потери Газпрома ограничились теми самыми 3 миллиардами, которые были зарезервированы, на всякий случай, ещё два года назад. Контроль над ситуацией по-прежнему в наших руках. Передышка на 5 лет при минимально рентабельной загрузке украинской ГТС позволит избежать газовой войны, обеспечив бесперебойный транзит в ЕС. За это время можно спокойно завершить «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В недавнем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» обсуждалась тема светской жизни в Москве. Журналист и основатель Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр высказала мнение о том, что, к примеру, Константин Богомолов присоединился к культурному пласту столицы, лишь «присосавшись» к нему. В ходе беседы Столяр заявила, что большая часть людей, относящихся к столичному светскому обществу, мало понимает в искусстве, […]