«Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем». Экс-невеста Козловского заявила, что он изменял ей

Экс-возлюбленная украинского певца Виталия Козловского, Рамина Эсхакзай заявила, что причиной их расставания перед свадьбой стала измена певца с его концертным директором, Юлией Бакуменко. Об этом она рассказала во время ондайн-конференции на сайте Tochka.

«Перед свадьбой он мне сказал, что у него отношения с его директором и он закрутил роман ей назло, когда они поссорились. И он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо вместе смотримся, пресса позитивно реагирует, тем более, что уже скоро свадьба. В общем, он решил озвучить мне такую информацию, после чего, конечно же, я ему сказала: «Сорри, но втроем мы встречаться не можем. И мы разошлись», – рассказала Эсхакзай.

По словам девушки, Козловский предлагал ей провести медовый месяц втроем с Бакуменко.

«Мне хватило того, что он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем. Я спрашиваю: «Может быть, еще и номер один снимем?». А он: «Хорошая идея!». И я поняла, что не туда я попала и что нужно бежать», – поделилась воспоминаниями бывшая невеста певца.

Эсхакзай сообщала, что стала инициатором разрыва с Козловским. 6 марта 2017 года, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.

Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В недавнем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» обсуждалась тема светской жизни в Москве. Журналист и основатель Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр высказала мнение о том, что, к примеру, Константин Богомолов присоединился к культурному пласту столицы, лишь «присосавшись» к нему. В ходе беседы Столяр заявила, что большая часть людей, относящихся к столичному светскому обществу, мало понимает в искусстве, […]