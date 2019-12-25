Настоятель собора Парижской богоматери высказал опасения, что собор полностью восстановить не удастся

Настоятель собора Парижской богоматери Патрик Шове заявил, что существует 50% вероятности, что конструкцию собора полностью сохранить не удастся. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Он сказал, что реставрационные работы, скорее всего, начнутся не ранее 2021 года, и подчеркнул, что собор не смог провести рождественскую службу в этом году впервые со времен Французской революции.

Собор XII века находился на реконструкции, когда в апреле вспыхнул пожар, в результате которого обрушилась крыша и шпиль. Не имея больше крыши, которая поддерживала стабильную массивную каменную структуру, уцелевшие своды собора имеют решающее значение для поддержания его устойчивости, но они уязвимы, пишет агентство. Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания.

По словам Шове, из собора нужно полностью убрать строительные леса, после чего можно будет оценить его состояние.

По его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.

Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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