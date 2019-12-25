Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ по договорам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

При этом отмечается, что кабмин Украины может «отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

В октябре Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Позже экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из РФ на Украину будет отменено.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Появление на сайте детского сада «Вега» ссылки на сайт «Проститутки Воронежа» директор учреждения Иван Милованов объяснил тем, что копию ресурса создали злоумышленники для раскрутки «нехороших дел». «Этот сайт не принадлежит детскому саду. Кто-то сделал копию и разместил нехорошую информацию. Также взломана группа «Вконтакте» и даже на Facebook, там уже вбит чужой индекс. Это просто какие-то, […]