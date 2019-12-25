Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ по договорам

25.12.2019, 16:51, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

При этом отмечается, что кабмин Украины может «отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

В октябре Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Позже экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из РФ на Украину будет отменено.



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