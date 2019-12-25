Опубликовано видео спуска на воду АПЛ «Новосибирск»

Опубликована видеозапись спуска на воду первой серийной АПЛ «Новосибирск» проекта «Ясень-М».
Подлодку вывели из эллинга на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, информирует телеканал «Звезда».
Команду о спуске дал и.о. директора «Севмаша» Сергей Воронько, церемониальную бутылку шампанского о борт АПЛ разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.
По планам, подлодку передадут в ВМФ в 2020 году. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщал, что экипаж субмарины прошел соответствующую подготовку.
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Последнее: Опубликована видеозапись спуска на воду первой серийной АПЛ «Новосибирск» проекта «Ясень-М». Подлодку вывели из эллинга на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, информирует телеканал «Звезда». Команду о спуске дал и.о. директора «Севмаша» Сергей Воронько, церемониальную бутылку шампанского о борт АПЛ разбил капитан второго ранга Максим Шпирко. По планам, подлодку передадут в ВМФ в 2020 году. […]
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