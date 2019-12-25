Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов

Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в РФ очевиден, сообщил президент Владимир Путин.

Он отметил, что позитивный эффект от этой меры пока не заметен, передает РИА «Новости».

Также президент отметил, что разговоры о развитии экономики не должны повиснуть в воздухе.

«Я вас прошу, вот вы сейчас сказали о том, что механизмы раскачиваются, но с этим, параллельно с раскачкой этих механизмов, должна раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития. Ради чего мы все это и делаем. Мы многократно уже в ходе работы текущей к этому возвращались, я бы очень-очень хотел, чтобы наши разговоры не повисли в воздухе. Чтобы эта работа шла», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что дисциплина очень важна в такой работе.

«Иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанных с этим всех наших действий», – сказал президент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает российской экономике совершить прорыв.

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