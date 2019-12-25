США будут усиливать давление на «Северный поток – 2» – Козак

Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак уверен, что США будут усиливать давление на «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью в интервью каналу «Россия 24».

«Наверное давление будет расти. Но и возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект. С учетом решения по Украине мы задействуем все маршруты, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы», – сказал он.

Козак отметил, что российский газ на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США.

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами мы решим эту проблему и найдем компромисс», – добавил российский вице-премьер.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» заявлял, что проложено уже более 2300 км из около 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак уверен, что США будут усиливать давление на «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью в интервью каналу «Россия 24». «Наверное давление будет расти. Но и возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, […]