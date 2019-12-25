Зеленский в очень короткой перспективе может получить большое электоральное поражение – Бно-Айриян

На местных выборах в 2020 году партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может проиграть. Такое мнение бывший председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян в интервью LB.ua, которое было опубликовано 24 декабря.

«Выборы будут осенью. Если сейчас не поменяют региональную политику, которой нет, если не начнут системно работать с людьми, выстраивать новые элиты, работать с этими главами ОТО (объединенные территориальные общины. – «ГОРДОН»), то президент в очень короткой перспективе получит большое электоральное поражение. Именно на местах. Первое серьезное поражение может быть получено именно на местных выборах», – сказал он.

По словам экс-главы ОГА, «это четко показали» выборы, которые прошли в ряде ОТО 22 декабря.

«Провал региональный политики дал о себе знать – власть, которую еще совсем недавно получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве. Огромное количество глав ОТО – не менеджеры, а ставленники кланов или бизнеса, который хочет платить налоги и сам же ими распоряжаться. У меня были 22 главы ОТО, половина из них не менеджеры», – утверждает Бно-Айриян.

Он считает, что «в Украине еще не сформирована зрелая управленческая элита».

Зеленский представил Бно-Айрияна как главу Киевской ОГА 10 июля.

20 октября стало известно, что Бно-Айриян написал заявление об отставке. В этот же день Кабмин согласовал на должность председателя Киевской ОГА Алексея Чернышова.

28 октября Зеленский подписал указы об увольнении Бно-Айрияна и назначении Чернышова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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