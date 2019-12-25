О чем мечтают россияне

Оказалось, что самыми заветными желаниями респондентов являются улучшение жилищных условий, а также здоровье для себя и близких людей. По данным ВЦИОМ, этого хотят по 10% опрошенных.
Любители путешествий оказались на втором месте. Они набрали чуть больше 8%.
Еще 7% участников опроса признались, что для них самым главным является потомство. Они мечтают вырастить детей и хотя бы увидеть внуков.
Удивительно, но повышение заработной платы и достатка в целом ставят в приоритет только 6% респондентов. Почти столько же людей мечтают переехать в теплые края и каждый день просыпаться под шум моря – 5%.
Примечательно, что россияне не задумываются о войне. Возможно, многие просто не представляют, что это может коснуться нашей страны. Лишь 4% мечтают о мире.
Некоторые СМИ уже опубликовали результаты опроса. Оказалось, что далеко не все довольны его результатами, сообщает издание «Царьград».
«Мелковато мы стали мечтать», – негодуют комментаторы.
Отметим, что среди респондентов оказались и те, кто предпочитает ни о чем не мечтать. Причем их процент оказался самым высоким – 13%.
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Последнее: Оказалось, что самыми заветными желаниями респондентов являются улучшение жилищных условий, а также здоровье для себя и близких людей. По данным ВЦИОМ, этого хотят по 10% опрошенных. Любители путешествий оказались на втором месте. Они набрали чуть больше 8%. Еще 7% участников опроса признались, что для них самым главным является потомство. Они мечтают вырастить детей и хотя […]
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