О чем мечтают россияне

Оказалось, что самыми заветными желаниями респондентов являются улучшение жилищных условий, а также здоровье для себя и близких людей. По данным ВЦИОМ, этого хотят по 10% опрошенных.

Любители путешествий оказались на втором месте. Они набрали чуть больше 8%.

Еще 7% участников опроса признались, что для них самым главным является потомство. Они мечтают вырастить детей и хотя бы увидеть внуков.

Удивительно, но повышение заработной платы и достатка в целом ставят в приоритет только 6% респондентов. Почти столько же людей мечтают переехать в теплые края и каждый день просыпаться под шум моря – 5%.

Примечательно, что россияне не задумываются о войне. Возможно, многие просто не представляют, что это может коснуться нашей страны. Лишь 4% мечтают о мире.

Некоторые СМИ уже опубликовали результаты опроса. Оказалось, что далеко не все довольны его результатами, сообщает издание «Царьград».

«Мелковато мы стали мечтать», – негодуют комментаторы.

Отметим, что среди респондентов оказались и те, кто предпочитает ни о чем не мечтать. Причем их процент оказался самым высоким – 13%.

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Последнее: Оказалось, что самыми заветными желаниями респондентов являются улучшение жилищных условий, а также здоровье для себя и близких людей. По данным ВЦИОМ, этого хотят по 10% опрошенных. Любители путешествий оказались на втором месте. Они набрали чуть больше 8%. Еще 7% участников опроса признались, что для них самым главным является потомство. Они мечтают вырастить детей и хотя […]