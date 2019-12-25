Неврологи усомнились в способности новогодних гирлянд провоцировать припадки

Некоторые больные эпилепсией люди действительно могут реагировать на определенные световые режимы, но у здорового человека никаких припадков от мелькания гирлянд быть не может, сказали газете ВЗГЛЯД врачи-неврологи.

Ранее невролог Василий Генералов заявил, что современные гирлянды со специальными диодами могут вызывать эпилептические приступы не только у больных, но и у здоровых людей. Объяснил он это резким и ярким мерцанием огней.

«У людей с эпилепсией или имеющих к ней предрасположенность, определенные световые режимы действительно могут провоцировать приступы. У абсолютно здорового человека эпилептического припадка быть не может. По крайней мере, какие-то бытовые повседневные провокации никаких приступов вызывать категорически не должны», – говорит врач-невролог Юрий Андрусов.

Серьезных исследований на тему вреда гирлянд с специальными диодами невролог не встречал, а предположения одного человека могут быть всего лишь домыслами. Доказательной достоверной информации касательно этого пока нет.

Невролог Сергей Николаев объясняет, что действительно существует теория о том, что яркий свет является элементом, провоцирующим те или иные патологические процессы в головном мозге. Эти процессы вызывают состояние, эквивалентное эпилептическим припадкам, но обобщать здесь точно не стоит, говорит он.

«Эту теорию в свое время разработали американцы: придя после работы, человек садится перед телевизором, и смотрит отупевшим взглядом – в этот момент провоцируются определенные рефлексы, которые могут вызвать состояние, похожее на гипнотическое, возникающее в момент раздражения и приводящее к такому вот состоянию», – рассказывает Николаев.

Таким образом можно всех людей отнести к больным эпилепсией, что неправильно, отмечает врач. Негативное влияние новогодних гирлянд на человеческое здоровье не доказано, и принимать подобные доводы за чистую монету не стоит, уверен он.

Ранее Роскачество дало россиянам рекомендации, касательно выбора новогодних гирлянд для домашнего и уличного использования.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оказалось, что самыми заветными желаниями респондентов являются улучшение жилищных условий, а также здоровье для себя и близких людей. По данным ВЦИОМ, этого хотят по 10% опрошенных. Любители путешествий оказались на втором месте. Они набрали чуть больше 8%. Еще 7% участников опроса признались, что для них самым главным является потомство. Они мечтают вырастить детей и хотя […]