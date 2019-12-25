Неврологи усомнились в способности новогодних гирлянд провоцировать припадки

Некоторые больные эпилепсией люди действительно могут реагировать на определенные световые режимы, но у здорового человека никаких припадков от мелькания гирлянд быть не может, сказали газете ВЗГЛЯД врачи-неврологи.
Ранее невролог Василий Генералов заявил, что современные гирлянды со специальными диодами могут вызывать эпилептические приступы не только у больных, но и у здоровых людей. Объяснил он это резким и ярким мерцанием огней.
«У людей с эпилепсией или имеющих к ней предрасположенность, определенные световые режимы действительно могут провоцировать приступы. У абсолютно здорового человека эпилептического припадка быть не может. По крайней мере, какие-то бытовые повседневные провокации никаких приступов вызывать категорически не должны», – говорит врач-невролог Юрий Андрусов.
Серьезных исследований на тему вреда гирлянд с специальными диодами невролог не встречал, а предположения одного человека могут быть всего лишь домыслами. Доказательной достоверной информации касательно этого пока нет.
Невролог Сергей Николаев объясняет, что действительно существует теория о том, что яркий свет является элементом, провоцирующим те или иные патологические процессы в головном мозге. Эти процессы вызывают состояние, эквивалентное эпилептическим припадкам, но обобщать здесь точно не стоит, говорит он.
«Эту теорию в свое время разработали американцы: придя после работы, человек садится перед телевизором, и смотрит отупевшим взглядом – в этот момент провоцируются определенные рефлексы, которые могут вызвать состояние, похожее на гипнотическое, возникающее в момент раздражения и приводящее к такому вот состоянию», – рассказывает Николаев.
Таким образом можно всех людей отнести к больным эпилепсией, что неправильно, отмечает врач. Негативное влияние новогодних гирлянд на человеческое здоровье не доказано, и принимать подобные доводы за чистую монету не стоит, уверен он.
Ранее Роскачество дало россиянам рекомендации, касательно выбора новогодних гирлянд для домашнего и уличного использования.
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