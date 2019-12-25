Адель продемонстрировала постройневшую фигуру

Британская певица Адель на своей странице в Instagram продемонстрировала постройневшую фигуру.
«Мы оба пытались испортить Рождество, но потом оба наших сердца выросли! Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Гринч. Счастливого Рождества и счастливых праздников всем», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch * Merry Christmas and Happy Holidays everyone x
Адель сбросила вес еще осенью 2019 года. По информации Hollywood Life, певица похудела на 40 фунтов (18 килограммов).
Певица в 2016 году сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка – сына Анжело.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость нарастить усилия по поддержке экспорта, так как план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на 8 млрд долларов. «Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта», – приводит РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «План по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Психологи не увидели ничего плохого в детском видеоблогинге / 20 декабря
- Times — Джонсон постарается не появляться рядом с Трампом во время саммита НАТО / 2 декабря
- Сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь восемь раз / 24 ноября
- Первый в России частный роддом открыл вакансию начмеда / 13 декабря
- В центре Москвы на новогодние праздники введут особый режим доступа / 19 декабря
- Честно и чисто. Российский биатлон выбирается из ямы / 16 декабря
- Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 / 3 декабря
- Здание по улице Троицкой в Одессе идеально подходило для поджога – активист Балинский / 5 декабря