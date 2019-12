Адель продемонстрировала постройневшую фигуру

Британская певица Адель на своей странице в Instagram продемонстрировала постройневшую фигуру.

«Мы оба пытались испортить Рождество, но потом оба наших сердца выросли! Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Гринч. Счастливого Рождества и счастливых праздников всем», – написала она.

We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch * Merry Christmas and Happy Holidays everyone x

Адель сбросила вес еще осенью 2019 года. По информации Hollywood Life, певица похудела на 40 фунтов (18 килограммов).

Певица в 2016 году сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка – сына Анжело.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

