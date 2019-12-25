Названо число регионов РФ с естественным приростом населения

25.12.2019, 16:30, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что только в 18 российских регионах наблюдается естественный прирост.

«С учетом продолжающегося снижения рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, – сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 млн человек, сложившихся темпов снижения смертности, к сожалению, не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения. Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только 18 регионах страны», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что цели нацпроекта по снижению смертности в 2019 году не были достигнуты.

В декабре в Минздраве упомянули генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, при котором, по мнению ведомства, в ходе реализации антиалкогольной компании повысилась рождаемость и снизилась смертность.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость нарастить усилия по поддержке экспорта, так как план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на 8 млрд долларов. «Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта», – приводит РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «План по […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика