Названо число регионов РФ с естественным приростом населения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что только в 18 российских регионах наблюдается естественный прирост.

«С учетом продолжающегося снижения рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, – сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 млн человек, сложившихся темпов снижения смертности, к сожалению, не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения. Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только 18 регионах страны», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что цели нацпроекта по снижению смертности в 2019 году не были достигнуты.

В декабре в Минздраве упомянули генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, при котором, по мнению ведомства, в ходе реализации антиалкогольной компании повысилась рождаемость и снизилась смертность.

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