Путин рассказал о результатах нацпроекта в сфере демографии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что около миллиона семей с детьми в 2019 году получили поддержку в рамках программы по развитию демографии.

«Сегодня, в конце года можно подвести первые итоги реализации нацпроектов, результаты, безусловно, есть. Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, реализуется масштабная ясельная программа», – сказал президент на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.

Он отметил, что за два года было открыто почти 54 тыс. мест в яслях, дефицит должен быть закрыт полностью в 2021 году. На 1 декабря 2019 года очередь в ясли составляла 194 тыс. 210 человек, тогда как на 1 января 2018 года – 272 тыс. 255 человек.

«Свыше 2 тыс. школв этом году были оснащены высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ для цифрового и гуманитарного профилей. Начался переход на новую перспективную модель сетевого школьного образования, когда обучение ведется с использованием инфраструктуры вузов, предприятий и технопарков. По всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания – в текущем году около 60 млн человек прошли эти осмотры», – добавил Путин.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта по поддержке демографии более 270 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере регионального прожиточного минимума ребенка. Средний размер выплаты – 11,2 тыс. рублей. Более 92 тыс. семей получили ежемесячные выплаты (средний размер – 10,4 тыс. рублей) по случаю рождения третьего или последующего ребенка.

Сертификаты на материнский капитал при рождении второго (или последующего) ребенка получили 580 тыс. семей. Кроме того, в 2019 году было создано более 80 тыс. мест в ясельных группах для детей до 3 лет.

Льготные ипотечные кредиты смогли оформить 34,4 тыс. семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Семьи, у которых родился третий ребенок, смогли получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки.

Кроме того, глава государства отметил, что в этом году около 30 тыс. жителей аварийных домов получили новые квартиры. Эти показатели, как отметил президент, превысили план.

Отметим, что по итогам реализации нацпроектов в 2019 году до 25% выросла доля городов с благоприятной городской средой (индекс качества – выше 50%) против 20% в 2018.

Также ожидается, что к 2020 году количество семей, взявших ипотеку возрастет до 1,6 млн чел, при целевой величине ставки 8,7%.

Президент особо отметил важность развития экономики, инфраструктуры, здравоохранения, культуры, улучшения демографической и экологической ситуации.

«Национальные проекты – это уникальный инструмент, ничего подобного раньше по масштабу, по охвату не было, ничего подобного не применялось для достижения целей в тех сферах, которые я назвал. Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам надо решать задачи принципиально нового уровня, и что самое главное, мы в состоянии решать задачи такого масштаба», – резюмировал он.

В послании Федеральному Собранию Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям.

Эксперт объяснила, чем хороши меры поддержки семей, озвученные Путиным.

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