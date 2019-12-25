Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?», – спросил Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ранее в Турции заявили, что турецкий парламент готов разрешить использовать турецких военных в Ливии.

Ранее Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин сообщил, что около миллиона семей с детьми в 2019 году получили поддержку в рамках программы по развитию демографии. «Сегодня, в конце года можно подвести первые итоги реализации нацпроектов, результаты, безусловно, есть. Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих […]