Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

25.12.2019, 16:26, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?», – спросил Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ранее в Турции заявили, что турецкий парламент готов разрешить использовать турецких военных в Ливии.

Ранее Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.



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