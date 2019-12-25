Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?», – спросил Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Ранее в Турции заявили, что турецкий парламент готов разрешить использовать турецких военных в Ливии.
Ранее Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.
В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин сообщил, что около миллиона семей с детьми в 2019 году получили поддержку в рамках программы по развитию демографии. «Сегодня, в конце года можно подвести первые итоги реализации нацпроектов, результаты, безусловно, есть. Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кремль назвал неуместными разговоры о решениях саммита «нормандской четверки» / 4 декабря
- Общество: Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик / 18 декабря
- Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области / 2 декабря
- Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании / 29 ноября
- Виновных в смерти журналиста Хашкаджи приговорили к казни / 23 декабря
- Автомобили марки Lexus признали самыми надежными / 21 декабря
- Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии / 16 декабря
- Завершены предварительные испытания боевых машин на шасси «Бумеранг» / 3 декабря