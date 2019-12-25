Шопоголики «мигрировали» из торговых центров в онлайн-магазины

25.12.2019, 16:23, Разное

В преддверии праздников всех нас захватывает покупательский азарт. Но для кого-то непреодолимое желание что-либо покупать является хроническим состоянием

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С развитием онлайн-магазинов у шопоголиков появилось больше возможностей совершать покупки. По мнению экспертов, это может только ухудшить положение людей, которые страдают подобной разновидностью поведенческой зависимости. На это указывают результаты исследования ученых из Ганноверской медицинской школы в Германии. Они проследили за судьбой 122-х ранее диагностированных шопоголиков и обнаружили, что многие из них, несмотря на когнитивно-поведенческую терапию, так и остались заложниками своей зависимости. Правда, теперь покупки совершались не в торговых центрах, а на просторах интернета. Выявленная тенденция была наиболее выражена в группе молодых людей, страдающих повышенной тревожностью или депрессией. «Онлайн-шопинг позволяет им удовлетворять свою потребность быстро и незаметно. Но беда в том, что это усугубляет их расстройство!», — прокомментировал ведущий автор исследования.



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Последнее: В преддверии праздников всех нас захватывает покупательский азарт. Но для кого-то непреодолимое желание что-либо покупать является хроническим состоянием Tweet С развитием онлайн-магазинов у шопоголиков появилось больше возможностей совершать покупки. По мнению экспертов, это может только ухудшить положение людей, которые страдают подобной разновидностью поведенческой зависимости. На это указывают результаты исследования ученых из Ганноверской медицинской школы в […]

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