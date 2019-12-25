В Каменском после использования медиками препарата умерла пациентка – полиция

25.12.2019, 16:18, Новости дня

В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина. Об этом 25 декабря проинформировала в Facebook местная полиция.

«Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря, с использованием медицинского препарата, в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациентов умерла», – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

За фактом неналежного виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків поліція відкрила…

Posted by Кам'янський відділ поліції on Teisipäev, 24. detsember 2019

По данным УНН, речь идет о некачественном наркозе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина. Об этом 25 декабря проинформировала в Facebook местная полиция. «Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря, с использованием медицинского препарата, в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную […]

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