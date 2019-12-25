Выпить шампанское на Новый год и выжить: врач дал важные советы

Есть люди, которые

вынуждены постоянно принимать лекарства от хронических заболеваний. Им следует

быть особенно осторожными с шампанским на Новый год, да и с другими

алкогольными напитками.

По словам

медика, этанол, содержащийся даже в шампанском, в сочетании с таблетками может

привести к серьезным последствиям для организма. «Вообще, спирт этанол давно используется в

фармакологии как растворитель. Однако пациентам экспериментировать с ним точно

не стоит», – цитирует Алексея Водовозова «Царьград».

Дело в том, что этанол обладает как

прямыми, так и побочными фармакологическими эффектами. Токсиколог объяснил,

что, в частности, выпитое шампанское на Новый год способно усиливать либо

ослаблять эффект от большого числа медикаментов.

Врач заявил,

что категорически нельзя сочетать спиртное с такими группами препаратов, как:

снотворные, анксиолитики, обезболивающие, релаксанты скелетных мышц, инсулин и

сахароснижающие препараты, станины, антидепрессанты и нейролептики.

Эксперт

предупредил, что если выпить шампанское на Новый год и принять перечисленные

препараты, это может привести к тяжелым побочным эффектам вплоть до смертельного

исхода. Так что людям, которым нельзя обойтись без приема вышеперечисленных

лекарств, лучше вовсе воздержаться от спиртного на Новый год.

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Последнее: Есть люди, которые вынуждены постоянно принимать лекарства от хронических заболеваний. Им следует быть особенно осторожными с шампанским на Новый год, да и с другими алкогольными напитками. По словам медика, этанол, содержащийся даже в шампанском, в сочетании с таблетками может привести к серьезным последствиям для организма. «Вообще, спирт этанол давно используется в фармакологии как растворитель. Однако […]