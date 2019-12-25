FDA одобрило новый препарат против мигрени

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый препарат для купирования приступов мигрени. Сообщение об этом появилось на сайте агентства.
Новое лекарство – уброгепант – первый препарат из класса антагонистов кальцитонин-ген-связанного пептида для приема внутрь. Показания к его назначению – мигрень с аурой или без нее.
Исполнительный директор отдела неврологии Центра оценки и разработки лекарств FDA Билли Данн (Billy Dunn) заявил, что новое лекарство «дает важную новую возможность для лечения приступов мигрени у взрослых, и это первый препарат нового класса, который одобрен для этого показания».
Агонистоы кальцитонин-ген-связанного пептида – сравнительно новая группа лекарств. Они блокируют в головном мозге рецепторы, которые играют важную роль в возникновении мигрени. Первый препарат этой группы был одобрен FDA в прошлом году. Но до настоящего времени все эти лекарства требовали внутривенного введения и были очень дорогими.
Исследование, которое было опубликовано в прошлом месяце, показало, что уброгепант снимает головную боль на два часа у 20% пациентов. В то же время, плацебо давало такой эффект в 11-14% случаев. Симптомы, которые исследователи назвали «наиболее тревожащими проявлениями мигрени» уходили у 40% получивших уброгепант и 30% получивших плацебо.
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Последнее: Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый препарат для купирования приступов мигрени. Сообщение об этом появилось на сайте агентства. Новое лекарство – уброгепант – первый препарат из класса антагонистов кальцитонин-ген-связанного пептида для приема внутрь. Показания к его назначению – мигрень с аурой или без нее. Исполнительный директор отдела […]
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