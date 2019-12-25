Правоохранители разоблачили схему «откатов» на «Артемсоли», организаторы задержаны

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Взятку требовали за содействие в перечислении денег за выполнение подрядных работ – «откатов», заказчиком которых было госпредприятие. По данным ГБР, вымогательство «откатов» происходило систематически.

В схеме принимал участие заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц «Артемсоли».

По данным следствия, подозреваемые создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам; затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы; по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

«Таким образом были созданы условия для получения, соединенных с вымогательством, неправомерных выгод субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров», – говорится в сообщении.

В рамках следственных действий 24 декабря в Бахмуте Донецкой области задержали заместитель начальника СБУ в Донецкой о Луганской областях и заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области после получения ими части неправомерной выгоды в сумме 540 тыс. грн. от представителя предприятия. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц «Артемсоли».

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Взятку требовали за содействие в перечислении денег за выполнение подрядных работ – «откатов», заказчиком которых было госпредприятие. По данным ГБР, вымогательство «откатов» происходило систематически. В схеме принимал участие заместитель начальника Главного […]