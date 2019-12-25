Дженнифер Лопес работает над своим телом в спортзале, а не в фотошопе: доказательство от папарацци

Дженнифер Лопес решила поднять градус настроения своим поклонникам накануне праздников, выложив новое, очень горячее фото. На снимке певица позирует на фоне автомобиля, который получила в подарок от бойфренда Алекса Родригеса на 50-летие, в красном спортивном топе и леггинсах. «Вау, детка», «Выкладывать такое противозаконно!», «Это космос!», «Да ты Бенджамин Баттон», — такого рода комплименты поклонники оставили под новой публикацией певицы. Доказать, что это все законно, реально и без капли магии в виде специальной программы, Дженнифер удалось, встретившись лицом к лицу с папарацци. Резюмируем: работать над своей фигурой певица действительно предпочитает в спортзале, а не в фотошопе.

Дженнифер Лопес на фотографии в своем Instagram Дженнифер Лопес на фото папарацци

А вот коллеги Лопес по шоу-бизнесу не раз становились «фигурантами» дела о графическом редакторе. Ким Кардашьян активно работает над своей фигурой «песочные часы», делая талию уже, а бедра шире. Ее примеру следуют сестры — Кайли и Хлое, которых частенько уличают в подобных махинациях. Прежде чем всерьез заняться силовыми тренировками, фото без обработки не выкладывала и Ева Лонгория. А Мэрайя Кери неоднократно подвергалась насмешкам за неумелое использование фотошопа и искажение предметов за своей спиной, в результате чего отправилась на операцию по уменьшению желудка. Делать свои ноги стройнее и длиннее предпочитают даже модели — Марина Линчук, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.

Есть среди звезд и те, кто активно выступает за естественность, какой бы она ни была. Так, теннисистка Серена Уильямс снялась для обложки Harper’s Bazaar с оголенной пятой точкой, не тронутой фотошопом. Эмили Ратажковски искренне расстроилась, когда ее грудь уменьшили и подтянули на страницах французского журнала Madame Figaro — естественными пышными формами она предпочитает гордиться. Крисси Тейген не постеснялась показать растяжки, которые появились на ее теле после рождения двоих детей. А Эмма Робертс появилась в рекламе белья, не прибегая к ретуши. Правда, и редактировать ей оказалось нечего.

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