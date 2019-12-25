Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, принц Эндрю и другие на рождественской службе в Сандрингеме

Несколько минут назад в церкви Марии Магдалены началась рождественская служба. В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали на нее вместе с детьми — 6-летним принцем Джорджем и 4-летней принцессой Шарлоттой, однако маленького Луи оставили дома. Также в процессии были замечены принцесса Анна, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Эдвард с супругой Софи, дочерью Луизой Виндзор и сыном Джеймсом, Виконтом Северном и многие другие. Как и предполагалось, на службе не появились принц Гарри и Меган Маркл — они сейчас находятся с сыном Арчи в США. Сама королева прибыла в городок еще пару дней назад, а вчера к ней присоединился ее супруг, 98-летний принц Филипп, вышедший из больницы.

Напомним, рождественское утро обычно начинается для королевской семьи довольно рано. В 9 часов утра их ждет служба в местной церкви Марии Магдалены, которая носит закрытый характер — только для британских монархов. В 11 часов начинается вторая служба, общая для всех — специально для нее королева и остальные члены семьи переодеваются в более официальные наряды. До церкви монархи обычно идут пешком, а Ее Величество приезжает на машине. Смотрите, как это было в 2018 году.

На утренней, закрытой службе также присутствовал и сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю, замешанный в секс-скандале, из-за которого он даже объявил о временном сложении своих королевских полномочий. Чтобы избежать особенно пристального внимания, он посетил только утреннюю службу. Хотя и там его появление для многих стало неожиданностью.

Герцогиня Камилла, королева Елизавета II, принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Принц Джордж, принц Уильям, принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Принц Джордж, принц Уильям, принцесса Анна, принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Принц Эдвард с супругой Софи, дочерью Луизой Виндзор и сыном Джеймсом, Виконтом Северном

Торжественная служба длится ровно час, после чего семейство обычно возвращается в Сандрингемский дворец, где за ланчем все смотрят праздничную речь королевы Елизаветы. В этом году в ней можно было разглядеть много зашифрованных символов, в том числе и отношение королевы к принцу Гарри и Меган Маркл. Узнать подробнее о рождественских традициях Виндзоров можно здесь.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон и принц Джордж Королева Елизавета II

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Взятку требовали за содействие в перечислении денег за выполнение подрядных работ – «откатов», заказчиком которых было госпредприятие. По данным ГБР, вымогательство «откатов» происходило систематически. В схеме принимал участие заместитель начальника Главного […]