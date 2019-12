Американская подлодка с «Томагавками», следившая за российскими военными, зашла в Гибралтар

Американская АПЛ USS Florida (SSGN 728), патрулирующая Средиземное море, зашла в Гибралтар, пишут СМИ.

Местные СМИ опубликовали фотографии зашедшей в Гибралтар подлодки, передает «Интерфакс».

#USNavy #submarine USS FLORIDA SSGN 728 arriving in Gibraltar. Photos taken by my dad @Labrax19 @MODGibraltar @RNGibSqn @USNavy @USNavyEurope #shipsinpics #ships #shipspotting #Naval (1/2) pic.twitter.com/wqcYL9Cbv3

— Daniel Ferro (@Gibdan1) 24 декабря 2019 г.

Отмечается, что ранее АПЛ следила за действиями российских военных на Восточном Средиземноморье.

USS Florida имеет на борту 154 крылатые ракетаы Tomahawk («Томагавк») с дальностью 1,6 тыс. км. АПЛ одной из четырех американских субмарин класса «Огайо», которые переоборудовали из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

В 2019 году на борту USS Florida произошел секс-скандал, связанный с женщинами-подводниками.

