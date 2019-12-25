Охлобыстин объяснил, почему вынес бы жену из огня прежде детей

Российский актер Иван Охлобыстин признался, что вынес бы из огня в первую очередь жену, которую считает своей «драгоценностью», а не детей.
Актер рассказал, что в начале своей карьеры начал вести разгульный образ жизни: выпивал, въехал в станцию метро на мотоцикле.
«Бухло, бабы, поножовщина – это юность», – сообщил Охлобыстин в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» . Однако, по словам актера, все это было «в границах допустимого».
Когда актер понял, что пьет слишком много, он решил жениться и «завязать» с алкоголем. Со своей женой актрисой Оксаной Арбузовой Охлобстин познакомился в одном из модных клубов. Сейчас пара воспитывает шестерых детей.
«Такая драгоценность, которую из пожара нужно выносить первой. Даже если там дети остались. Она новых нарожает», – добавил Охлобыстин, отметив, что жена для него является также «сдерживающим фактором».
Ранее Охлобыстин рассказал, как с помощью алкоголя «провел проверку» несостоявшемуся зятю.
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Последнее: Российский актер Иван Охлобыстин признался, что вынес бы из огня в первую очередь жену, которую считает своей «драгоценностью», а не детей. Актер рассказал, что в начале своей карьеры начал вести разгульный образ жизни: выпивал, въехал в станцию метро на мотоцикле. «Бухло, бабы, поножовщина – это юность», – сообщил Охлобыстин в программе «Судьба человека» на телеканале […]
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