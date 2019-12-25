«Медуза»: На экс-замминистра связи Алексея Солдатова завели уголовное дело

25.12.2019, 15:57, Новости дня

Бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника.

Собеседники издания утверждают, что в отношении Солдатова возбудили уголовное дело, связанное с передачей компании Солдатова, зарегистрированной в Чехии, примерно 490 тысяч IPv4-адресов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Reliable Communications получила адреса от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей, который занимался распределением IP-адресов.

В 2008—2010 годах Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи. Он один из основателей Рунета, возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет.



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