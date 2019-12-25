«Медуза»: На экс-замминистра связи Алексея Солдатова завели уголовное дело

Бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника.
Собеседники издания утверждают, что в отношении Солдатова возбудили уголовное дело, связанное с передачей компании Солдатова, зарегистрированной в Чехии, примерно 490 тысяч IPv4-адресов.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Reliable Communications получила адреса от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей, который занимался распределением IP-адресов.
В 2008—2010 годах Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи. Он один из основателей Рунета, возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет.
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