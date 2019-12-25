Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий о взрыве у архангельского ФСБ

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии признал анархистку Екатерину Муранову виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей.

Уголовное дело против анархистки возбудили в марте из-за ее комментария под постом паблика «Народная Самооборона». В тексте говорится о Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвал себя у приемной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — написала Муранова.

Свидетелями обвинения стали студенты-юристы, которые дали в суде однотипные показания. Гособвинение запрашивало для Мурановой штраф 500 тысяч рублей.

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