Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий о взрыве у архангельского ФСБ

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии признал анархистку Екатерину Муранову виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей.
Уголовное дело против анархистки возбудили в марте из-за ее комментария под постом паблика «Народная Самооборона». В тексте говорится о Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвал себя у приемной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — написала Муранова.
Свидетелями обвинения стали студенты-юристы, которые дали в суде однотипные показания. Гособвинение запрашивало для Мурановой штраф 500 тысяч рублей.
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