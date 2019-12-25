Наука: Рак в Средневековье был распространен так же, как и сейчас

Онкологические заболевания – вторая по распространенности причина смерти в развитых странах. Считается, что наши предки якобы были избавлены от этой беды в таких масштабах, и рак – это болезнь XXI века: распространение этого заболевания провоцируют экология и современный образ жизни.

Однако недавнее исследование средневековых захоронений ставит под сомнение этот факт. Группа ученых из Пизанского университета (Италия) исследовала 11 захоронений взрослых людей (10 мужчин и одна женщина) в базилике Сан-Доменико-Маджоре (Неаполь). В рамках эксперимента исследовались останки, мумифицированные естественным путем. Они принадлежат членам Арагонской династии и относятся к XV и XVI векам. В итоге, ученые обнаружили три случая злокачественных опухолей. Результаты их исследования были опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

Мумифицированные останки, в тканях которых были найдены злокачественные опухоли, принадлежали людям в возрасте от 55 до 71 года. Ученые предположили, что члены королевского двора могли позволить себе в неограниченных количествах более калорийную, жирную и сладкую пищу, чем большая часть населения средневековой Италии.

Например, у короля Неаполя Фердинанда I была обнаружена умеренно дифференцированная аденокарцинома прямой кишки. Анализ его ДНК показал наличие мутаций, характерных для спорадического колоректального рака, связанного с воздействием естественных канцерогенов, которые присутствовали в рационе того времени.

Два других вида опухолей, обнаруженные в других захоронениях – высокодифференцированная аденокарцинома (в тканях кишечника) и базально-клеточная карцинома (обнаружена в костях черепа).

Таким образом, с учетом общего количества исследованных захоронений, распространенность рака составила 27%. В современном мире распространенность рака – около 31% в странах с высокими доходами. То есть эти показатели абсолютно соизмеримы.

«Мы можем предположить, что рак чаще всего развивался после 50-60 лет, по крайней мере, среди состоятельных людей эпохи Возрождения с их особыми пищевыми и поведенческими привычками», — отмечают авторы исследования.

Наличие опухолей у мумий может свидетельствовать о том, что болезнь не так сильно связана с современными факторами образа жизни, как считалось ранее. Редкость доказанных случаев рака у людей прошлых эпох является очень обсуждаемой проблемой. Основная причина этого явления, по-видимому, сравнительно небольшой срок жизни наших предков, нехватка сохранных останков и трудности обнаружения опухолевых поражений в мумифицированных тканях.

Это открытие позволяет кардинально пересмотреть мнение о редкости онкологических заболеваний в Средние века и, возможно, в предыдущие эпохи. Исследования в этой области позволят выяснить механизмы формирования новообразований у людей прошлого и сравнить их с современными.

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