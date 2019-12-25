alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. гривен

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды, прикрыв тело мандарином.
«В Украине появилась новая купюра в 1 тыс. гривен! Большие номиналы для больших людей. Представь себе, что ты нашел ее на улице, куда потратишь?» – подписала она фото.
Подпись «Национальный банк Украины» исполнительница заменила на «Национальный рэп Украины».
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В Україні з‘явилась нова купюра в 1000 гривень! Великі номінали для великих людей * * Уяви собі, що ти знайшов її на вулиці, куди витратиш? * читаю всі коменти *
На оригинальной купюре номиналом 1 тыс. гривен изображен ученый-естествоиспытатель и философ Владимир Вернадский.
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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