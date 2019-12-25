Летчик, который управлял разбившимся в РФ Су-57, уже попадал в аварии – СМИ

Истребителем пятого поколения Су-57, который упал в Хабаровском крае РФ во время испытаний, управлял Алексей Горшков. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «Коммерсант».

Собеседник издания рассказал, что пилот пытался выровнять неуправляемый самолет, но это не удалось, в связи с чем пришлось катапультироваться.

«Коммерсант» отмечает, что Горшков не первый раз катапультировался из падающего истребителя. 28 февраля 2012 года он был в составе экипажа Су-30, разбившегося в 130 километрах от Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Тогда истребитель готовили для передачи Вьетнаму. Причиной авиакатастрофы назвали пожар двигателя, вызванный отвалившейся при разгоне фаре подсветки.

Су-57 упал 25 декабря в Хабаровском крае в тайге во время испытаний модели Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. Летчик успел катапультироваться, его обнаружил вертолет Ми-8. «РИА Новости» отмечали, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами самолета являются маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность. Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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