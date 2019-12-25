Милованов заявил о снижении безработицы в Украине

В Украине снизилась безработица, заявил 25 декабря в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года выросло до 16,91 млн человек», – написал Милованов.

По его словам, число занятого населения трудоспособного возраста увеличилось до 16,21 млн человек.

Уровень занятости среди людей в возрасте 15-70 лет составил 59,3%, среди людей трудоспособного возраста – 69%.

«Количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте, уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 млн 329 тыс. человек и 1 млн 328 тыс. соответственно). Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте – до 7,6%», – продолжил министр.

Он добавил, что «рост занятости и снижение безработицы вызваны прежде всего продолжением высокой экономической активности».

«На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III квартале 2019 года выросла на 9% , производительность труда… – на 2,5%», – резюмировал министр.

Статистика дня. Позитивні новини на ринку праці. Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у ІІІ кв. 2019 року… Posted by Тимофей Милованов on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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