Разбалованная дочь Максима Галкина шокировала своими предпочтениями

25.12.2019, 15:51, Разное

Главным вопросом на повестке дня стали предпочтения в еде членов знаменитой семьи. Первыми поспешили ответить дети Максима и Аллы Борисовны – близнецы Гарри и Лиза.

Оказалась, что дочь Галкина и Пугачевой больше всего любит красную икру – довольно изысканное блюдо. Причем она потребляет ее вприкуску с гречневой кашей. Этот факт немного удивил ведущую программы.

В отличие от разбалованной гастрономическими изысками сестры сын Галкина и Пугачевой отдал предпочтение в пользу куриного шашлыка и картошки. Гарри настолько любит это сочетание, что готов есть это даже на завтрак.

Максим, в свою очередь, в детстве души не чаял в домашних эклерах. Особой популярностью у него пользовался оставшийся в кастрюле после приготовление пирожных крем, который маленький Галкин уплетал ложками.

Тем временем Алла Борисовна в детстве обожала сосиски и хлеб с маслом, сообщает РИА ФАН. Хотя домашние эклеры были частым блюдом на ее столе.

«И моя мама делала эклеры. Эти поколения одинаково готовили», – отметила супруга Галкина.



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