Мнение: Лазерное копье. Какие задачи у «Пересвета»

Лазерный комплекс «Пересвет» с декабря 2019 года заступил на боевое дежурство, сообщил не так давно иностранным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал армии был скуп на детали. Отметил лишь только то, что службу «Пересвет» будет проходить в одном из «позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов», а в его задачу войдет «прикрытие их маневренных действий».

Впрочем, для специалистов этого достаточно. Ведь выясняется, что, во-первых, изделие не пропагандистский фейк (как писали многие зарубежные СМИ) и, во-вторых, это первая в мире поставленная на вооружение боевая лазерная система.

Не мультик

Существование «Пересвета» раскрыл Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в 2018 году. Уже в нынешнем году в Сочи он отметил, что лазерные комплексы будут определять потенциал армии и флота на весь XXI век. В их разработке используется отечественная оптика и высокочувствительная оптоэлектроника, подчеркнул глава государства.

Сомневаться в этих словах не приходится. Из нескольких демонстрационных роликов с новейшими российскими разработками (гиперзвуковым маневрирующим «Авангардом», смертоносными «Кинжалом» и «Цирконом», атомными «самоходами» «Буревестник» и «Посейдон») только в сюжете с «Пересветом» была показана реальная, а не мультяшная техника. Хотя «Авангард» уже показали американцам, а фотографии «Кинжала» обошли СМИ — значит, тоже не мультик.

Тем не менее ажиотажа вокруг «Пересвета» и без документальных кадров предостаточно. Масла в огонь подлил и американец под ником rambo54, раскопавший в дебрях Google карты со спутниковыми снимками объектов, очень похожих на те, чтобы были показаны Минобороны России. Один из них — позиция ракетной базы в поселке Тейково Ивановской области, второй — дивизия РВСН в Новосибирске.

Согласно информации сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», по состоянию на начало 2017 года, в первой и второй развернуты мобильные, или, как их еще называют, подвижные, грунтовые стратегические ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». Всего в РВСН их 354 штуки. Собственно, о «прикрытии» или «защите» этих комплексов от средств космического и воздушного нападения и сообщил Валерий Герасимов, говоря о задачах, которые должен решать «Пересвет».

С глаз долой

По договору СНВ-2 РФ и США обменялись координатами всех наших ракетных шахт и мест базирования мобильных пусковых установок. Можно не быть специалистом, чтобы понять, что на них нацелены стратегические ракеты союзников по НАТО, которые поддерживают американскую стратегию «Быстрый глобальный удар» (Prompt Global Strike). Предполагается, что в рамках этого плана американские военные смогут наносить точечные удары по любому региону мира в течение 60 минут. Осуществлять это они хотят с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для этого одномоментно могут задействовать несколько тысяч машин.

Мобильные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» — одна из возможностей противодействия этим планам. Дело в том, что в отличие от «шахтных» ракет они не несут боевую службу в каком-то одном конкретном месте. Районы их патрулирования — «окрестности» базы дислокации, а на время особого периода — целые российские регионы. И поедут они в них не по дорогам общего пользования, а по самым что ни на есть лесам и топям.

В результате обнаружить их, а значит, навести ракеты первого «разоружающего» удара можно будет только с помощью спутников. Как-то противодействовать спутникам противника в такой ситуации — возможное призвание российского боевого лазера.

Уже не экзотика

«Это не экзотика, не экспериментальные или опытные изделия — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — сообщил теперь уже бывший замминистра обороны, отвечающий за Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на торжественном собрании, посвященном 70-летию Российского федерального ядерного центра в Сарове, в августе 2016 года.

В СМИ проходила информация, что в стране полным ходом идут работы по давно забытому авиационному лазерному комплексу 1А2, созданному на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Сообщалось и о том, что научно-производственное объединение «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») вернуло к жизни забытый проект 1К17 «Сжатие» — лазерный комплекс, построенный на базе танка и предназначенный для противодействия оптико-электронным приборам, головкам самонаведения ракет и высокоточных боеприпасов противника. Если в советское время он размещался на базе танка, то теперь умещается в «кузове» бронеавтомобиля «Тигр».

Уместно упомянуть, что специалисты ФГУП «Крыловский научный центр» — института, без решения которого ни один проект корабля не будет реализован в металле, — рассказывают, что в стране созданы новые атомные реакторы для перспективных кораблей и судов РИТМ 200, выдающие 175 мегаватт мощности. Их появление дало возможность заложить серию самых больших и сильных ледоколов нового поколения проекта 22220 «Арктика», а также в перспективе ими должны быть оснащены эсминцы нового поколения проекта 23560 «Лидер». В случае с последними крыловцы открыто говорят, что на них могут быть развернуты лазерные и электромагнитные пушки.

Копье света

Лазерное оружие не является чем-то сверхординарным для наших ученых и промышленности. Его разработка началась еще в 1960-х годах и к 1990-м вышла на конкретные образцы. Например, в 1995 году, после раздела Черноморского флота, Украина продала США танкер вспомогательного флота «Диксон». Ничем не примечательный корабль ушел покупателю по цене металлолома. При осмотре в трюмах оказались 35-мегаваттные силовые генераторы, специальные поворотные механизмы, холодильные установки большой мощности и многое другое оборудование, однозначно говорившее, что корабль нес на своем борту лазерную пушку.

Разработчики первого боевого гиперболоида вспоминали, что для его работы требовалось не менее 50 мегаватт электроэнергии. Поэтому к судовым дизелям дополнительно «прикрепили» три реактивных двигателя от пассажирского самолета Ту-154. Изделие несколько раз участвовало в практических испытаниях, жгло береговые объекты и даже крылатые ракеты.

Всего несколько секунд воздействия на летящий объект — и маленькая прожженная дырка приводила к полному разрушению ракеты или боеголовки. Успех был столь окрыляющим, что руководство Военно-морского флота до получения каких-то конкретных практических результатов предусмотрело места размещения лазерных пушек на строящейся серии авианесущих крейсеров типа «Киев». Это еще за 20 лет до появления оружия.

Однако эйфория быстро сменилась разочарованием. В ходе испытаний лазерная пушка хотя и демонстрировала свою эффективность, но оказалась настолько прожорливой, что всего пара залпов полностью обесточивала корабль, лишая его хода. Самым «энергоэффективным» оказался лазер в казахском Сары-Шагане. Комплекс «Терра-3» уверенно сбивал атакующие боеголовки. С одним нюансом — его работу обеспечивала атомная электростанция.

Собственно, проблема с компактными и эффективными источниками питания и поставила крест на развитии советских и американских лазеров. Появление «Пересвета», ядерной ракеты неограниченного времени полета «Буревестник» или подводного дрона «Посейдон» говорит о том, что российские ученые сделали фундаментальный прорыв в области создания малогабаритных автономных — атомных — источников энергии.

По секрету всему свету

И все же какие задачи решает «Пересвет»? Сжигает он атакующие боеголовки и крылатые ракеты или только ослепляет оптические приборы спутников, лишая их возможности видеть цели? Ответ на этот вопрос все еще «военная тайна», но определенные предположения сделать можно. Хотя бы на примере военно-технического форума «Армия» в подмосковной Кубинке.

Это ежегодное мероприятие Минобороны интересно не только своей демонстрационной программой на полигоне, обилием научно-практических конференций, возможностью подойти к разработчику танка и без «согласования» с пресс-службой предприятия узнать все «секреты». Но и тем, что среди выставленной на статической площадке техники могут скромно, без дополнительной рекламы, стоять перспективные образцы вооружения, определяющие развитие рода или вида вооруженных сил.

В этом году Ракетные войска стратегического назначения выставили два «КамАЗа», под тентами кузовов которых прятались оптико-электронные станции «Вереск». Внешне они один в один похожи на «белый» блок, выезжающий из «зеленого» контейнера комплекса «Пересвет».

В информационной листовке было сказано, что установки предназначены «для проведения высокоточных измерений параметров траекторий перемещающихся воздушных объектов с их предварительным радиолокационным обнаружением на большом удалении и автоматическим сопровождением». Под это определение могут попасть самолеты, вертолеты, ракеты, снаряды и даже спутники.

Предположив, что «Вереск» работает в паре с «Пересветом», можно прийти к выводу, что задачей последнего может быть выведение из строя ракет, боеголовок, а также спутников разведки и системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Во всяком случае, «Пересвет» неоднократно упоминали в контексте 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), отвечающей за предупреждение о ракетном нападении, разведку космической обстановки и управление орбитальными группировками.

Однако это предположение. Важным остается все то же — в России созданы источники энергии, позволяющие разрабатывать оружие на новых физических принципах: лазерное, электромагнитное и кинетическое. А уж сжигает оно, разрушает или только ослепляет электронику — дело второе.

Подробности на ТАСС

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Источник: Конт

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