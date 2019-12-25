Путин запретил снижать планку целевых показателей по нацпроектам

Президент Владимир Путин заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку.

Любые попытки «подогнать показатели» по нацпроектам до нужного уровня вредны, не нужны и недопустимы, подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

«Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать – и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», – сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Федеральным властям необходимо постоянно контактировать с регионами по реализации нацпроектам, содействовать им и приходить на помощь, добавил Путин.

Президент отметил, что механизмы финансирования нацпроектов «неритмичны и косны», а порой забюрократизированы.

Также Путин, говоря о реализации нацпроектов, отметил, что она проходит достаточно долго и неторопливо, в результате чего был упущен год.

В декабре глава государства в ходе большой пресс-конференции отверг возможность пересмотра целей нацпроектов.

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