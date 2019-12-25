Папа римский в рождественском послании вспомнил об Украине

В полдень 25 декабря папа римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»), в котором вспомнил об Украине. Текст послания обнародовало «Радио Ватикан».
Франциск призвал к миру на Святой Земле (вероятно, он имел ввиду конфликт между Израилем и Палестиной), в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, пожелал «света» народам Африки.
«Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира», – сказал папа римский.
Он вспомнил о беженцах и мигрантах, вынужденных «пересекать пустыни и моря, которые нередко становятся для них кладбищами».
«Мы все призваны дарить надежду миру, возвещая словами и прежде всего свидетельством своей жизни о том, что Иисус, мир наш, родился», – добавил папа римский Франциск.
Сегодня христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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