В военном комиссариате Москвы назвали законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

25.12.2019, 15:40, Разное

Менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова отправили на архипелаг Новая Земля для прохождения военной службы на законных основаниях, заявил ТАСС заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.

В конце октября комиссариат Савеловского района признавал Шаведдинова годным к службе, обжаловать решение в суде 17 ноября ему не удалось. 23 декабря законным признал решение и Мосгорсуд, после чего спустя несколько часов дверь в квартиру Шаведдинова взломали, а его самого после обыска отвезли на повторное медосвитетельствование и на нескольких самолетах за сутки доставили в Архангельскую область.

Локтев рассказал, что в ходе повторного осмотра препятствий к прохождению военной службы не нашли, а воинская часть была выбрана «в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группой профессиональной пригодности».

В Фонде борьбы с коррупцией жаловались, что сразу после начала обысков у Шаведдинова перестала работать сим-карта оператора Yota: автоответчик сообщал, что «обслуживание абонента временно приостановлено». The Insider выяснил, что для его номера Yota установила «особый режим»: в базе операторов его номер оставался активным, тогда как в системе была пометка «о всех действиях по номеру сообщать в PR».

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. «Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», – говорится в сообщении на сайте президента Украины. При этом отмечается, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика