«У меня аж часы встали»: трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ

Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках
телевизионных «огоньков».
Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала
почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать.
«С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как
только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой
сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥
Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне
нипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я
чувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала
Анна Семенович в личном «Инстаграм».
Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и Стас
Костюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно это
делают танцующие «Цыганочку».
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Поклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчики
Анны Семенович отметили невероятную сексуальность звезд.
«Такой даме не скажешь: » Женщина, я не танцую!»!❤️❤️❤️»,
«Табор уходит в сцену 😆👍», «Где вы берете столько
энергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))», «Сплошной позитив а не Девушка
)))», «У меня аж часы встали 😊😁😆», «Немогу насмотрется на твои
сисндирики семенович», «Не трясите так народным достоянием😀», «Хорошо так трясутся!)))😉», – писали интернет-обыватели.
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