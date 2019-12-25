«У меня аж часы встали»: трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ

25.12.2019, 15:37, Разное

Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках
телевизионных «огоньков».

Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала
почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать.

«С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как
только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой
сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥
Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне
нипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я
чувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала
Анна Семенович в личном «Инстаграм».

Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и Стас
Костюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно это
делают танцующие «Цыганочку».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 24 Дек 2019 в 2:09 PST

Поклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчики
Анны Семенович отметили невероятную сексуальность звезд.

«Такой даме не скажешь: » Женщина, я не танцую!»!❤️❤️❤️»,
«Табор уходит в сцену 😆👍», «Где вы берете столько
энергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))», «Сплошной позитив а не Девушка
)))», «У меня аж часы встали 😊😁😆», «Немогу насмотрется на твои
сисндирики семенович», «Не трясите так народным достоянием😀», «Хорошо так трясутся!)))😉», – писали интернет-обыватели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. «Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», – говорится в сообщении на сайте президента Украины. При этом отмечается, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика