«У меня аж часы встали»: трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ

Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках

телевизионных «огоньков».

Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала

почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать.

«С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как

только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой

сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥

Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне

нипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я

чувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала

Анна Семенович в личном «Инстаграм».

Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и Стас

Костюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно это

делают танцующие «Цыганочку».

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 24 Дек 2019 в 2:09 PST

Поклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчики

Анны Семенович отметили невероятную сексуальность звезд.

«Такой даме не скажешь: » Женщина, я не танцую!»!❤️❤️❤️»,

«Табор уходит в сцену 😆👍», «Где вы берете столько

энергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))», «Сплошной позитив а не Девушка

)))», «У меня аж часы встали 😊😁😆», «Немогу насмотрется на твои

сисндирики семенович», «Не трясите так народным достоянием😀», «Хорошо так трясутся!)))😉», – писали интернет-обыватели.

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