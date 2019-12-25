Автоновости: В Hyundai рассказали о новинках и времени их старта в России

Подводя итоги 2019 года в России, компания Hyundai рассказала о том, какие новинки она привезет на наш рынок и когда примерно начнутся их продажи.

yundai привезет в России в следующем году целый ряд новых и обновленных автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru со ссылкой на официального представителя корейского бренда. Так, в марте компания начнет продажи обновленного кроссовера Creta. На данный момент этот автомобиль является самой популярной моделью Hyundai на российском рынке. Все подробности о новинки пока держатся в секрете. Дорестайлинговая Creta комплектуется в России бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом».

Также в первом квартале следующего года российским клиентам предложат обновленный седан Solaris. Производство автомобиля будет налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Как рассказал представитель Hyundai, седан получит серьезные изменения в дизайне. Ожидается, что у машины появится новый бампер и светодиодная оптика. Топовые версии Solaris получат отделку салона кожей̆. В России нынешний Hyundai Solaris предлагают с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., а также с 1,6-литровым агрегатом, развивающим 123 силы.

Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/5e033a269a794764a3e5927a

Hyundai привезет в России в следующем году целый ряд новых и обновленных автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru со ссылкой на официального представителя корейского бренда. Так, в марте компания начнет продажи обновленного кроссовера Creta. На данный момент этот автомобиль является самой популярной моделью Hyundai на российском рынке. Все подробности о новинки пока держатся в секрете. Дорестайлинговая Creta комплектуется в России бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом».

Также в первом квартале следующего года российским клиентам предложат обновленный седан Solaris. Производство автомобиля будет налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Как рассказал представитель Hyundai, седан получит серьезные изменения в дизайне. Ожидается, что у машины появится новый бампер и светодиодная оптика. Топовые версии Solaris получат отделку салона кожей̆. В России нынешний Hyundai Solaris предлагают с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., а также с 1,6-литровым агрегатом, развивающим 123 силы.

Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/5e033a269a794764a3e5927a

Hyundai привезет в России в следующем году целый ряд новых и обновленных автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru со ссылкой на официального представителя корейского бренда. Так, в марте компания начнет продажи обновленного кроссовера Creta. На данный момент этот автомобиль является самой популярной моделью Hyundai на российском рынке. Все подробности о новинки пока держатся в секрете. Дорестайлинговая Creta комплектуется в России бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом».

Также в первом квартале следующего года российским клиентам предложат обновленный седан Solaris. Производство автомобиля будет налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Как рассказал представитель Hyundai, седан получит серьезные изменения в дизайне. Ожидается, что у машины появится новый бампер и светодиодная оптика. Топовые версии Solaris получат отделку салона кожей̆. В России нынешний Hyundai Solaris предлагают с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., а также с 1,6-литровым агрегатом, развивающим 123 силы.

Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/5e033a269a794764a3e5927a

Самым, пожалуй, важным событием для российских покупателей станет начало продаж рестайлинговых модификаций седана Solaris и кроссовера Creta – обе модели регулярно фигурируют в списках бестселлеров. Так, обновленная "Крета" стартует в России в марте, хотя пока производитель не рассказывает подробностей об этой новинке. Но ориентиром может служить представленный в Китае родственный кроссовер ix25 с внешностью "старшего" Palisade, вариатором и цифровой "приборкой".

Hyundai ix25 для Китая. Российская Creta явно будет в этом же дизайнерском ключе.

Обновленный Solaris начнут продавать в первом квартале следующего года, а сам седан будет выпускаться в Санкт-Петербурге. Родственная модель Verna уже обновилась в Китае, но есть предположения, что в России Solaris будет отличаться от своего китайского родственника: ранее в сеть уже утекли эскизы внешности "нашего" Soraris.

Салон Hyundai ix25 для Китая.

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Ожидается, что седан обзаведется полностью светодиодными фарами (правда, только в топовой комплектации), а для интерьера предложат отделку кожей по примеру соплатформенного Kia Rio. Кроме того, в списке оборудования для разных вариантов оснащения появятся воздуховоды для задних пассажиров и USB-порты для них же, а вот бортовая мультимедийная система у российского "Соляриса" будет точно такая же, как у китайской Hyundai Verna.

Так, предположительно, будет выглядеть российский обновленный Solaris.

О моторной гамме четырехдверки пока ничего не сообщается, но имеется ненулевая вероятность, что у Hyundai Solaris в нашей стране все же появится новый двигатель – современный 1,6-литровый агрегат семейства SmartStream. Отдача у него будет сопоставима с нынешним атмосферником – 122 л.с. и 153 Нм крутящего момента, но мотор должен оказаться заметно экономичнее.

Hyundai Tucson N-Line

Примерно в это же время начнутся продажи "подогретой" версии кроссовера Tucson с обозначением N-Line. Правда, "подогрев" вседорожника будет заключаться в основном в измененном декоре кузова и более спортивном оформлении интерьера. Гамму моторов и трансмиссий для России пока не заявляют.

Hyundai Palisade

Еще одна премьера Hyundai для российского рынка — новая версия кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line. Приоберсти машину можно будет в первом квартале 2020 года. Hyundai Tucson N Line отличается от стандартной модели измененной хромированной радиаторной решеткой, особыми блоками светодиодных дневных ходовых огней, а также 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками черного цвета. В оформлении салона используют кожу с контрастной красной прострочкой.

Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/5e033a269a794764a3e5927a

Самой же крупной новинкой Hyundai в России станет большой кроссовер по имени Palisade. Дебютировал он с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работает который в паре с восьмиступенчатым автоматом. Обещана и опциональная система полного привода HTRAC с имитацией межосевой блокировки и семью режимами работы. Кроме того, на родине Palisade получил и 202-сильный четырехцилиндровый турбодизель, но с какими моторами кроссовер попадет в нашу страну, пока неясно.

Также ранее появлялась информация, что на российский рынок могут выйти две новинки премиальной марки Genesis – седан G80 нового поколения и большой кроссовер GV80.

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