Названы простые способы лечения насморка

Многие

относятся к насморку беспечно, полагая, что это пустяковое заболевание. Однако

он может быть не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Даже если нет

повышенной температуры, лучше при рините соблюдать постельный режим.

Если

же остаться дома не получается, то на работе нужно соблюдать определенные

ограничения. Медики советуют как можно чаще проветривать и увлажнять помещение,

где вы находитесь. Ведь пыль и сухость являются благотворными факторами для

размножения бактерий и вирусов.

Кроме

того, врачи не рекомендуют при лечении насморка перемещаться на общественном

транспорте, сообщает ToDay News Ufa. Прежде всего, заболевшим нужно

позаботиться о собственном иммунитете, а также полоскать нос солевым раствором.

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