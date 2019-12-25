СМИ сообщили о запуске Китаем ракеты, способной поразить любую цель в США

Китайские вооруженные силы провели испытательный пуск баллистической ракеты, которая якобы может поразить цели в любой точке на территории США, пишут американские СМИ.

Ракета JL-3 была запущена 22 декабря из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря с атомной подлодки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Times.

Запуск зарегистрировали американские спутники, они отслеживали движение ракеты, пока та двигалась в западном направлении.

В пресс-службе Пентагона сообщили, что не в курсе данных испытаний.

В декабре Соединенные Штаты направили Китаю официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности и контролю над вооружениями.

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