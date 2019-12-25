Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую

В подмосковном Воскресенске женщина в ссоре ударила свою пожилую знакомую ножом в живот. Уточняется, что пострадавшая скончалась.
«Установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», – цитирует правоохранителей сайт «Подмосковье сегодня». Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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