Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую

В подмосковном Воскресенске женщина в ссоре ударила свою пожилую знакомую ножом в живот. Уточняется, что пострадавшая скончалась.

«Установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», – цитирует правоохранителей сайт «Подмосковье сегодня». Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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