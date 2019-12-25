Подозреваемая в деле Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД Украины

23 декабря подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета медик и волонтер Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен Аваков. Об этом говорится в базе данных судебной власти Украины.

Иск «о защите чести, достоинства и деловой репутации» подан в Печерский райсуд Киева. Его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который 13 декабря отправил Кузьменко под арест.

Скриншот: court.gov.ua

Адвокат подозреваемой Виктория Дейнека объяснила 25 декабря «Главкому», что иск подан в связи с высказываниями Авакова в эфире телеканала «Украина» 13 декабря. Недостоверной информацией она назвала слова министра о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле Шеремета.

«Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала ст. 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута», – подчеркнула Дейнека.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Кузьменко. Ее адвокат после оглашения приговора расплакался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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