Гаджеты: Приложения Huawei альтернативные программам Google не вызовут затруднений у пользователей



Одной из самых серьезных жертв в продолжающейся с переменным успехом американо-китайской торговой войне особая роль отведена компании Huawei, которая страдает от санкций перекрывающих доступ к приложениям Google. Один из мировых лидеров по выпуску смартфонов вынужден искать замену таким известным и популярным среди пользователей приложений как Google Maps, Google Drive и Gmail.

Однако руководство Huawei приняло решение разрабатывать собственные программные приложения, с функциями аналогичными запрещенным продуктам от американской Google. К работе были привлечены коллективы разработчиков из Индии.

Основной задачей Huawei в настоящее время является создание полноценной фирменной экосистемы способной соперничать с обширными возможностями программных продуктов Google. Уже разработана мобильная система Huawei Mobile Services, а к концу года планируется представить основные фирменные приложения для навигации, геймеров, мессенджеров и платежей.

Таким образом уже в ближайшую, последнюю неделю года можно будет увидеть альтернативные приложения Huawei способные прийти на смену Google Play Games, Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube и Google Play Store. При этом будут созданы бизнес модели, способные привлечь разработчиков, создателей контента и сервисов.

Следующая модель суббренда Huawei фирмы Honor выйдет с Google Services, однако уже ведутся переговоры со 150 индийскими разработчиками для внедрения их приложений в Huawei App Gallery — аналог Google Play Store.

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