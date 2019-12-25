«Главный косяк»: названа проблема поезда через Крымский мост

25.12.2019, 15:12, Разное

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в «Телеграм» опубликовал видео прохождения первого пассажирского поезда по Крымскому мосту. В шутку он нашел «проблему» с переправой через Керченский пролив.

«Вот и вскрылся главный косяк первого поезда из Питера в Севастополь. Ну кто ж так расписание составляет, что Крымский мост проезжаешь ночью?! Такая красота – и в темноте», – написал Александр Коц.

Действительно, отсутствие возможности в полной мере насладиться видом Керченского пролива с Крымского моста можно назвать единственной проблемой переправы. При этом у такого расписания есть рациональное объяснение – так сделано для удобства путешествующих, чтобы в Крым они прибывали утром.

Отметим, движение поездов по Крымскому мосту было открыто 23 декабря. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.



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Последнее: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в «Телеграм» опубликовал видео прохождения первого пассажирского поезда по Крымскому мосту. В шутку он нашел «проблему» с переправой через Керченский пролив. «Вот и вскрылся главный косяк первого поезда из Питера в Севастополь. Ну кто ж так расписание составляет, что Крымский мост проезжаешь ночью?! Такая красота – […]

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