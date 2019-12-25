Стали известны подробности крушения военного самолета в Иране

В Иране разбился истребитель МиГ-29, который выполнял тестовый полет.

Истребитель рухнул в провинции Ардебиль, передает «Интерфакс».

Отмечается, что речь шла о тестовом полете: он проводился после того, как самолет прошел техобслуживание.

В районе крушения проводят поисково-спасательную операцию. Судьба экипажа пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в Иране разбился военный самолет.

Напомним, в начале декабря в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета разбился один из истребителей МиГ-29, который был предоставлен Россией по контракту от 2016 года.





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