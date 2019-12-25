Сборная Украины по футболу получит рекордные премиальные за выход на Евро 2020 – Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола в интервью официальному сайту организации пообещал выплатить игрокам и тренерскому штабу сборной Украины премиальные за выход на Евро 2020 года.

«Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачны. В том числе – премиальные для игроков молодежной сборной Украины, которая стала чемпионом мира. Из них уплачены все налоги», – отметил Павелко.

Глава УАФ заявил, что по такому же принципу будут выплачены премиальные национальной сборной Украине.

«Все игроки различных сборных получают все выплаты на свой персональный счет, и они могут не таясь показывать эти доходы любым проверяющим организациям. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро 2020. И запланированная к выплате сумма будет рекордной в истории национальной сборной», – сказал Павелко.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 года с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Глава Украинской ассоциации футбола в интервью официальному сайту организации пообещал выплатить игрокам и тренерскому штабу сборной Украины премиальные за выход на Евро 2020 года. «Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачны. В том числе – премиальные для игроков молодежной сборной Украины, которая стала чемпионом мира. Из них уплачены все налоги», – отметил Павелко. Глава УАФ заявил, что […]