ОНФ и «Волонтеры Победы» организовали акцию «С Новым годом, ветеран»

ОНФ и движение «Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о ветеранах».
Добровольцы с 25 декабря начали посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, сообщается на сайте ОНФ.
Активисты дарят свое тепло, заботу, внимание ветеранам, проводят для них праздничные концерты, поздравляют с наступающим Новым годом, при необходимости оказывают социально-бытовую помощь.
«Мы ценим и любим наших ветеранов, так же как и они нас. Для многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в любой момент прийти на помощь. Иногда ветераны отказываются, и если волонтеры видят, что помощь действительно нужна, то делают добрые дела «втихую». Истории, которые рассказывают ветераны при встрече, действительно трогают до слез – эти люди пережили многое. Поэтому принести им в дом праздничное настроение в преддверии Нового года – это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам «спасибо», – отметила региональный координатор направления «Связь поколений» движения «Волонтеры Победы» в Московской области Светлана Колтовских.
Добровольцы из Рязанской области уже посетили трех ветеранов: почетного гражданина Рязанской области, участника форсирования Вислы Николая Чадаева, жительницу блокадного Ленинграда Лидию Денисову и дошедшего до Берлина Михаила Гладких.
Волонтеры в Ростовской области в новогодние праздники поздравят ветеранов, которые после Великой Отечественной войны долгие годы работали в Донском государственном техническом университете. Также не останутся без внимания дети войны и труженики тыла.
В республике Татарстан волонтеры провели праздничный концерт в Доме ветеранов и вручили героям подарки, собранные совместно с благотворительным фондом «Пища жизни».
«Многие вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны только в преддверии 9 Мая. Мы оказываем постоянную помощь нашим героям. И это не только живое общение или помощь в бытовых вопросах. Мы привлекаем спонсоров, которые могут действительно улучшить качество жизни ветеранов. Так, например, в Нижегородской области с лета вместе с активистами движения сеть аптек вручила тысячу подарков, среди которых измерительные приборы, средства личной гигиены и многое другое. Это лишь один пример реальной помощи, которую мы можем оказать нашим ветеранам все вместе», – отметила член центрального штаба ОНФ, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
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Последнее: ОНФ и движение «Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о ветеранах». Добровольцы с 25 декабря начали посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, сообщается на сайте ОНФ. Активисты дарят свое тепло, заботу, внимание ветеранам, проводят для них праздничные концерты, поздравляют с наступающим Новым годом, при необходимости […]
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