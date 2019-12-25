Ракеты-носители «Союз» доставили на космодром Восточный

Три ракеты-носителя «Союз-2.1б» были доставлены на космодром Восточный. Общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти, сообщил Роскосмос.
На сайте госкорпорации указывается, что в среду, 25 декабря, «на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б».
«Он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса», – отмечается в сообщении.
До этого, в августе» на космодром были доставлены ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
Напомним, 11 декабря «Союз-2.1б» вывел на орбиту спутник «Глонасс-М».
Ракета «Союз-2» пришла на смену «Союзу-У», эксплуатация которого проводилась в Плесецке с 1973 по 2012 год. За этот период с северного космодрома было выполнено 435 пусков «Союзов-У» с выведением на орбиту около 430 космических аппаратов различного назначения.
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