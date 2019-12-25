Мнение: И откуда только эти слухи берутся?

Максим Галкин недоумевает, почему ему приписывают нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Пожалуй, процитирую:

Такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал.

Ничем? Серьёзно?!

А как же вот это?



Фото: Соцсети

Двадцать лет назад уже известный на всю страну артист Галкин прилип к некрасивой, немолодой женщине, позже женился на ней и заделал с ней детей из замороженных яйцеклеток.

Ну, вот действительно: откуда тут взяться слухам о гомосексуальности Галкина? Для них же нет никаких оснований, не так ли?



Фото: Соцсети

Слева — Дима Билан с каким-то мальчиком, справа — Киркоров и Басков. Все — удивительной души натуралы, согласны?



Фото: Соцсети

Вот прям традиционность их сексуальной ориентации так и бросается в глаза, не вызывая лично у меня ни малейших сомнений. А у вас?

А если серьёзно, то почему, как вы думаете, геи очень редко делают каминг-аут в нашей стране? Может быть, из-за вас?

Как относитесь к геям? Вот только честно.

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро

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