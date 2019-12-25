Израильтянка, осужденная в России за «контрабанду наркотиков», пожалуется в ЕСПЧ

Израильтянка Наара Иссасхар, осужденная в РФ на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал ее адвокат Вадим Клювгант.
«Адвокаты Наамы Иссасхар приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, соответствующее соглашение было подписано сегодня по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия», — сообщил он. «Наша главная задача — подтвердить и обосновать юридически и публично, что Наама не наркопреступница и не преступница вовсе. И она должна быть дома, а не в заключении в чужой для нее стране», — подчеркнул юрист.
25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 г гашиша.
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