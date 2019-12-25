Молодая жена подарила Александру Цекало голую женщину

Художница подарила
супруга новой картиной, которая теперь украсит стены их дома в Беверли-Хиллз.
На полотне изображена молодая обнаженная девушка. В принципе, этого можно было
ожидать, ведь жена Александра Цекало специализируется на стиле «ню».
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