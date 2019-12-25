В Киеве состоялись концерты «Рождественская история с Тиной Кароль». Фоторепортаж

25.12.2019, 14:54, Новости дня

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Фото предоставлены организатором мероприятия

Женя Лебедин, Тина Кароль, Monatik


Фото предоставлены организатором мероприятия

Тина Кароль и «Женский квартал»


Фото предоставлены организатором мероприятия

Юлия Санина


Фото предоставлены организатором мероприятия

Monatik


Фото предоставлены организатором мероприятия

Kazka


Фото предоставлены организатором мероприятия

Лидия Таран


Фото предоставлены организатором мероприятия

Тина Кароль, Dzidzio


Фото предоставлены организатором мероприятия

Женя Лебедин, Тина Кароль


Фото предоставлены организатором мероприятия


Фото предоставлены организатором мероприятия


Фото предоставлены организатором мероприятия

Jerry Hail

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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