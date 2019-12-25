В Киеве состоялись концерты «Рождественская история с Тиной Кароль». Фоторепортаж

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Фото предоставлены организатором мероприятия
Женя Лебедин, Тина Кароль, Monatik
Фото предоставлены организатором мероприятия
Тина Кароль и «Женский квартал»
Фото предоставлены организатором мероприятия
Юлия Санина
Фото предоставлены организатором мероприятия
Monatik
Фото предоставлены организатором мероприятия
Kazka
Фото предоставлены организатором мероприятия
Лидия Таран
Фото предоставлены организатором мероприятия
Тина Кароль, Dzidzio
Фото предоставлены организатором мероприятия
Женя Лебедин, Тина Кароль
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Jerry Hail
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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